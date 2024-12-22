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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankara Keçiörengücü: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:02
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        Fatih Karagümrük, 3 puanı tek golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Wesley kaydetti.

        İstanbul ekibi, bu sonuçla ligde iki maç sonra galip geldi. Keçiörengücü'nün ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e çıkardı. Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maçında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.

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