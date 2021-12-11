Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Keçiörengücü
ABONE OL

Ankara Keçiörengücü: 3 - Bandırmaspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi

Ankara Keçiörengücü: 3 - Bandırmaspor: 2
AA

Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut (Dk. 59 Ogün Bayrak), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 77 Talha Yünkuş), Ackah (Dk. 77 Uğur Utlu), Taşkın Çalış (Dk. 59 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 59 Vusal Iskandarlı), Olawoyin, Djibrila, Eze

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Bilal Ceylan (Dk. 72 Gökay Güney), Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mehmet Özcan (Dk. 81 Landel), Mulumba, Levent Ayçiçek (Dk. 86 Burak Süleyman), Kerim Avcı (Dk. 72 Doğan Can Davas), Guido Koçer (Dk. 86 Akabueze), Keny

Goller: Dk. 5 ve Dk. 90 Eze, Dk. 90+7 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Keny, Dk. 52 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Olawoyin, Dk. 75 Muharrem Cinan, Dk. 81 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Keny, Dk. 45 Kerim Avcı, Dk. 77 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Karşılaşmanın 20. dakikasında Ankara Keçiörengücü'nün Fatih Selimhan Solmaz ile kullandığı penaltı atışında, kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI YAYIN)
FUTBOL Karşılaşma oynanıyor
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
FUTBOL Ünlü hocadan ret!
Son dakika: En değerli futbolcular - Haberler
FUTBOL Messi ve Ronaldo listede yok!
Son dakika: Galatasaray yatırımının karşılığını aldı!
FUTBOL Yatırımının karşılığını aldı!
Fatih Karagümrük: 1 - Konyaspor: 4
FUTBOL Konya, Karagümrük'ü farklı yendi!
Boluspor: 0 - Adanaspor: 0
FUTBOL Bolu'da gol sesi yok!
Son dakika! Fatih Altaylı: Federasyonu Nihat Özdemir yönetmiyor
FUTBOL "Federasyonu başkan yönetmiyor"
Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek
FUTBOL Sergen Yalçın'ın ardından ilk maç!
Alex de Souza, Mesut'la Okocha'yı alkışladı
FUTBOL Alex, Mesut'la Okocha'yı alkışladı
Fenerbahçe - Frankfurt maçı yazar yorumları! Vitor Pereira...
FUTBOL "Vardır Pereira’nın bir bildiği değil mi!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.