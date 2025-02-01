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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankara Keçiörengücü: 7 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 7 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u evinde 7-0'lık skorla mağlup ederek ligde üst üste 2. maçını kazandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:53
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        Keçiörengücü'nden 7 gollü zafer!
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

        Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti.

        Ev sahibi takımın gollerini; Malaly Dembele (2), Arda Şengül (2), Moustapha Camara, Francis Ezeh ve Görkem Bitin kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde üst üste 2. maçını kazanmış oldu.

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