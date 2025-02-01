Ankara Keçiörengücü: 7 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u evinde 7-0'lık skorla mağlup ederek ligde üst üste 2. maçını kazandı.
Giriş: 01.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:53
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Malaly Dembele (2), Arda Şengül (2), Moustapha Camara, Francis Ezeh ve Görkem Bitin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde üst üste 2. maçını kazanmış oldu.
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