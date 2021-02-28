Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigKeçiörengücü
ABONE OL

Ankara Keçiörengücü - Samsunspor maçı sonrası gerginlik!

TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü - Samsunspor mücadelesi ardından gerginlik yaşandı.

Ankara Keçiörengücü - Samsunspor maçı sonrası gerginlik!

TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nün Samsunspor'u ağırladığı mücadele 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iddialara göre basın tribününden bir kişinin Ankara Keçiörengücü futbolcularına sözlü sataşmasından sonra ortalık bir anda karıştı. Olaya tepki göstererek basın tribününe yönelen Ankara Keçiörengücü futbolcularını Samsunspor futbolcuları sakinleştirmeye çalışırken, emniyet güçleri ve iki kulübün teknik heyeti de araya girerek olayın büyümesini engelledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
FUTBOLMaçta 1 gol 2 kırmızı var
Boupendza'da son dakika: Fenerbahçe'yi istiyor!
FUTBOLBoupendza itirafı!
Galatasaray BB Erzurumspor maçının SON DAKİKA yazar yorumları
FUTBOLMucize golcü!
Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe 11'leri | FB TS maçı saat kaçta
FUTBOLDev maçın 11'leri
Derby Countyli futbolcu Colin Kazım, sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı
FUTBOLColin Kazım'a yeniden ırkçı saldırı!
Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor
FUTBOLSivasspor 4 maçtır yenilmiyor
Fatih Karagümrüklü Borini, performansıyla dikkat çekiyor
FUTBOLBorini'den müthiş çıkış!
Leicester: 1 - Arsenal: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOLArsenal, Leicester'ı devirdi!
Ankara Keçiörengücü: 1 - Yılport Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLSamsun 1 puanı 89'da kurtardı
Kocaelispor: 1 - Afjet Afyonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKocaelispor ile Afyonspor yenişemedi