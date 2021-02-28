TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nün Samsunspor'u ağırladığı mücadele 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iddialara göre basın tribününden bir kişinin Ankara Keçiörengücü futbolcularına sözlü sataşmasından sonra ortalık bir anda karıştı. Olaya tepki göstererek basın tribününe yönelen Ankara Keçiörengücü futbolcularını Samsunspor futbolcuları sakinleştirmeye çalışırken, emniyet güçleri ve iki kulübün teknik heyeti de araya girerek olayın büyümesini engelledi.