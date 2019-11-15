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Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu başladı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS'de terör örgütü FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından 29 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 45’inin yakalandı

FETÖ KPSS operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, operasyona ilişkin şöyle denildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

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