Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceden gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevli askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ ile irtibatları tespit edilen 15 astsubay hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevlendirilen asker şahıslara yönelik daha önce yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Bu doğrultuda örgüte yönelik bilgiler verilmesi üzerine yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ ile irtibatları tespit edilen aktif görevdeki 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 7 ilde devam ediyor.

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