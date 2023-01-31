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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara merkezli 8 ilde sahte sigorta poliçesi operasyonu: 22 gözaltı - Güncel haberler
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Ankara merkezli 8 ilde sahte sigorta poliçesi operasyonu: 22 gözaltı

Kurdukları sahte site üzerinden kasko ve sigorta poliçesi dolandırıcılığı yapan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheliden 22'si yakalandı

Ankara merkezli 8 ilde sahte sigorta poliçesi operasyonu: 22 gözaltı - Güncel haberler
AA

Ankara merkezli 8 ilde sahte sigorta poliçesi düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı

AA'nın haberine göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site üzerinden vatandaşlara kasko ile sigorta poliçesi düzenlendiğini ve çalıntı kredi kartları bilgileriyle fatura ödemeleri gerçekleştirildiğini belirledi.

Ankara merkezli 8 ilde 23 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi yakalandı. Kalan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

*Fotoğraf: İHA

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