Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmaları: 30 gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmalarında 30 gözaltı kararı
Ankara merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı'na ilişkin yürütülen soruşturmada; usulsüzlük yapan FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli belirlendi.
2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2012 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2015 Deniz Harp Okulu mülakatlarında usulsüzlükle avantaj kazanan FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli de saptandı. Toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilip, Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.
2013 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında ise sınav sorularını alarak başarılı olan ve atamaları yapılan toplam 20 şüpheli, tespit edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerle ilgili Ankara merkezli 7 ilde operasyon için düğmeye basıldı.