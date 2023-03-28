Ankara metrosu çalışma saatleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ankara Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Metro Ankara Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?
ABONE OL

Ankara metrosu çalışma saatleri

Başkent Ankara, ulaşım hatları ile şehirde yaşayan vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlamaktadır. Sabahın erken saatlerinden itibaren kullanılmaya başlanan Ankara metrosu, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir ulaşım hattıdır.

Ankara Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Metro Ankara Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?
HABERTURK.COM

Ankara metrosu çalışma saatleri 2023, hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında, işe gidiş ve işten dönüş yapan insanların tercih etmesi ile günün belirli saatlerinde maksimum yoğunluğuna ulaşır. Pek çok vatandaş ise yola çıkmadan önce Ankara metro çalışma saatleri hakkında bilgi almak ve zamanını en verimli şekilde değerlendirmek istemektedir. Peki, Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Metro Ankara son sefer saatinden gece açık olan metro hatlarına kadar tüm bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ankara Metrosu Çalışma Saatleri 2023

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi belirli saatlerde olup, hafta sonu ise saat aralıkları değişmektedir. Metro hattı saatleri, bayram ve özel günlerde de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle belli dönemlerde vatandaşlar tarafından “Metro Ankara seferleri kaçta bitiyor ve kaçta başlıyor?” gibi sorular internet üzerinden aranmaktadır. Ankara metrosunun ana hattı Sincan – Çayyolu metro hattıdır. Bu hat üzerinde toplam 34 adet istasyon bulunur. Başlangıç durağı ile bitiş durağı arasında ise yaklaşık 75 dakikalık bir zaman dilimi vardır. Metronun duraklara geliş süresi 2-3 dakikada birdir. Yoğunluk arttıkça 8-9 dakikayı bulmaktadır. Metro çalışma saatlerini gideceğiniz istikamet doğrultusunda öğrenebilir, zamanınızı en verimli şekilde değerlendirerek, yolcuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşte Ankara metrosu çalışma saatleri…

Metro Ankara Seferleri Kaçta Başlıyor?

“Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor?” sorusu istikamet yönüne göre değişiklik gösterse de arada sadece birkaç dakika bulunmaktadır. Genel olarak Ankara metrosu çalışma saatleri 2023 şöyledir:

  • Sincan (Törekent İstasyonu) 06.00’da sefere başlar, 00.10’da son sefer yapılır.
  • Çayyolu (Koru İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.35’te son sefer yapılır.
  • Keçiören (Şehitler İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.50’de son sefer yapılır.
  • AKM’den ilk sefer 06.00, son sefer ise 01.15’tir.
  • Ankaray hattı üzerini kullanacak olanlar ise AŞTİ’den 06.00 itibarıyla metro hattını kullanabilir, son sefer ise 00.50’dir.
  • Dikimevi hattını kullanacak olanlar 06.00 / 00.55 saatleri arasında metroda yolculuk yapabilir.

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında gerçekleşir. Yoğun günlerde ise metro, birkaç dakika gecikebilir. Metro hattını hangi gün kullanmayı düşünüyorsanız Ankara metrosunun resmî internet sitesinden güncel saatleri öğrenebilirsiniz.

Metro Ankara Son Sefer Saati

Metro Ankara son sefer saati, kullanacağınız istasyona göre değişiklik göstermektedir. Açılış saati 06.00 olup, kapanış saati 01.00 olarak belirlenmiştir. 01.00 / 06.00 arasında metro hattı çalışmamaktadır.

Ankara’da Gece Açık Olan Metro Hatları

Ankara’da gece açık olan metro hatları bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra pek çok vatandaş “Ankara’da metro cuma, cumartesi ve pazar günü kaça kadar çalışıyor?” sorusunu merak etmektedir. Ankara metrosu hem hafta içi hem de hafta sonu 06.00 / 01.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bayram ve resmî tatil gibi özel günlerde ise metro çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir.

Ankara metrosu çalışma saatleri 2023, hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında, işe gidiş ve işten dönüş yapan insanların tercih etmesi ile günün belirli saatlerinde maksimum yoğunluğuna ulaşır. Pek çok vatandaş ise yola çıkmadan önce Ankara metro çalışma saatleri hakkında bilgi almak ve zamanını en verimli şekilde değerlendirmek istemektedir. Peki, Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Metro Ankara son sefer saatinden gece açık olan metro hatlarına kadar tüm bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ankara Metrosu Çalışma Saatleri 2023

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi belirli saatlerde olup, hafta sonu ise saat aralıkları değişmektedir. Metro hattı saatleri, bayram ve özel günlerde de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle belli dönemlerde vatandaşlar tarafından “Metro Ankara seferleri kaçta bitiyor ve kaçta başlıyor?” gibi sorular internet üzerinden aranmaktadır. Ankara metrosunun ana hattı Sincan – Çayyolu metro hattıdır. Bu hat üzerinde toplam 34 adet istasyon bulunur. Başlangıç durağı ile bitiş durağı arasında ise yaklaşık 75 dakikalık bir zaman dilimi vardır. Metronun duraklara geliş süresi 2-3 dakikada birdir. Yoğunluk arttıkça 8-9 dakikayı bulmaktadır. Metro çalışma saatlerini gideceğiniz istikamet doğrultusunda öğrenebilir, zamanınızı en verimli şekilde değerlendirerek, yolcuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşte Ankara metrosu çalışma saatleri…

Metro Ankara Seferleri Kaçta Başlıyor?

"Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor?" sorusu istikamet yönüne göre değişiklik gösterse de arada sadece birkaç dakika bulunmaktadır. Genel olarak Ankara metrosu çalışma saatleri 2023 şöyledir:

  • Sincan (Törekent İstasyonu) 06.00’da sefere başlar, 00.10’da son sefer yapılır.
  • Çayyolu (Koru İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.35’te son sefer yapılır.
  • Keçiören (Şehitler İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.50’de son sefer yapılır.
  • AKM’den ilk sefer 06.00, son sefer ise 01.15’tir.
  • Ankaray hattı üzerini kullanacak olanlar ise AŞTİ’den 06.00 itibarıyla metro hattını kullanabilir, son sefer ise 00.50’dir.
  • Dikimevi hattını kullanacak olanlar 06.00 / 00.55 saatleri arasında metroda yolculuk yapabilir.

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında gerçekleşir. Yoğun günlerde ise metro, birkaç dakika gecikebilir. Metro hattını hangi gün kullanmayı düşünüyorsanız Ankara metrosunun resmî internet sitesinden güncel saatleri öğrenebilirsiniz.

Metro Ankara Son Sefer Saati

Metro Ankara son sefer saati, kullanacağınız istasyona göre değişiklik göstermektedir. Açılış saati 06.00 olup, kapanış saati 01.00 olarak belirlenmiştir. 01.00 / 06.00 arasında metro hattı çalışmamaktadır.

Ankara’da Gece Açık Olan Metro Hatları

Ankara’da gece açık olan metro hatları bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra pek çok vatandaş “Ankara’da metro cuma, cumartesi ve pazar günü kaça kadar çalışıyor?” sorusunu merak etmektedir. Ankara metrosu hem hafta içi hem de hafta sonu 06.00 / 01.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bayram ve resmî tatil gibi özel günlerde ise metro çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adliye Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Adliyeler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM Adliye çalışma (mesai) saatleri
ABB Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM ABB çalışma (mesai) saatleri
Bakan Soylu açıkladı: 4 terörist etkisiz
GÜNDEM Bakan Soylu: 4 terörist etkisiz
Son dakika: Beton mikseri anneyi hayattan kopardı!
GÜNDEM Beton mikseri anneyi hayattan kopardı!
Talak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Talak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Talak Suresi
Askerlik Şubesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Askerlik Şubeleri Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
GÜNDEM Askerlik şubesi çalışma (mesai) saatleri
Tahrim Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tahrim Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Tahrim Suresi
Akasya Acıbadem AVM Çalışma Saatleri 2023: Akasya AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM Akasya Acıbadem AVM çalışma saatleri
Son dakika: Kılıçdaroğlu ve İnce yarın görüşecek
GÜNDEM Kılıçdaroğlu ve İnce yarın görüşecek
Şems Suresi Okunuşu ve Anlamı: Şems Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Şems Suresi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.