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        Ankara Metrosu'nun aşınan 342 metre rayı değiştiriliyor

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşınan 342 metre uzunluğundaki metro raylarını değiştirme çalışmalarını başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:38
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        Ankara Metrosu'nun rayları değiştiriliyor
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşınan 342 metre uzunluğundaki metro raylarını değiştirme çalışmalarının başlandığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İvedik ile Akköprü istasyonları arasındaki 342 metre uzunluğundaki raylarda aşınma tespit edildiği belirtildi.

        EGO Genel Müdürlüğünün çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının kendi personeli ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği ray değişimi yolcu taşımada aksama yaşanmaması için seferlerin olmadığı saatlerde yapılıyor."

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