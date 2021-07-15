Narkotik ekiplerinin uyuşturucu yakaladıktan sonra yaşadıkları sevinç görüntülere yansıdı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından, "1937'den beri aynı heyecan, aynı azim, aynı kararlılık, aynı sevinçle…" mesajıyla paylaşılan videoda, ekiplerin uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi ve sonrasında yaşadıkları mutluluk anları yer aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR