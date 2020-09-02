Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışması devam ediyor

AA

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede bulunan Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri boşaltılırken, Belenören ve Sarıkaya mahallelerinin de boşaltılması için çalışmalar başlatıldı.- "Ciğerimiz yanıyor, çabuk sönmesini temenni ediyoruz"AA muhabirine açıklamalarda bulunan Beyalan Mahallesi Muhtarı Necmeddin Günay, 2 gün önce çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına anında müdahale etmek için bölgeye ekip sevk ettiğini belirten Günay, yetkililerin kendisini arayıp durum hakkında bilgi aldığını ifade etti.Yangını söndürmek için adeta seferberlik ilan edildiğine dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:"Herkesten Allah razı olsun. Orman Genel Müdürlüğü yangını söndürmek için çok uğraştı. Gündüz en az 5 helikopter ve 2 uçak söndürme çalışmalarına katıldı. Köylünün ve ekiplerin gücüyle söndürme çalışması sürüyor. Şu anda elektrik yok. Yangın devam ediyor. Ciğerimiz yanıyor, çabuk sönmesini temenni ediyoruz. Ankara Vlisi geldi yerinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beni iki defa aradı bilgi aldı. Biz de burda olan durum hakkında bilgi verdik. Oraya ilettik. Herkese teşekkür ederim."