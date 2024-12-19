Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sinirlerine hakim olamayan şahıs, arabasını sağa çekerek önce tekmeledi sonra levye ile parçalamaya çalıştı.

Akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Batıkent’te bir şahıs, sinirlenerek araçtan inip arabayı tekmelemeye başladı. Araç içerisinde bulunan kadın adamı sakinleştirmeye çalışsa da şahıs kadını iterek araçtan aldığı levye ile arabaya vurmaya başladı.

Olay, şahsın sakinleşmesi ve aracına binerek olay yerinden ayrılmalarıyla son buldu. O anlar ise kameraya yansıdı.