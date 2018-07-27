Ailesi Esma'dan haber alamıyor

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde yaşayan ve dün sabah arkadaşlarıyla birlikte Hacı Bayram Camii'ne giden lise 2'nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Esma Çitfçi'nin kaybolduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Çitfçi Ailesi'nin üç çocuğundan ortancası olan kızın bulunması için aile Şentepe Polis Karakolu'na başvurup yardım istedi. Ankara polisi ise kızı bulup ailesine teslim etmek için çalışma başlattı.

'ALDIĞIM BORCU VERİP, GELECEĞİM'

HABERTÜRK'e konuşan kızın ağabeyi Enes Can Çiftci (21), "Kardeşim tehdit edilmiyordu ancak alıkonulmasa eve gelmemesi için de hiçbir neden yok. Beni mutlaka haberdar ederdi. Kardeşim benden hiçbir şeyini saklamazdı" diye konuştu.

Ağabey Çiftci olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Kardeşim dün saat: 10.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hacı Bayram Camii'ni gezmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra annem kardeşimi aramış ancak ulaşamamış. Birlikte gittiği arkadaşlarından birini arayıp sormuş. Esma'nın arkadaşı H.A., birlikte camiye gittiklerini, kısa süre sonra kardeşimin bir arkadaşından aldığı borç parayı vermeye gideceğini belirterek oradan ayrıldığını anlatmış. Ancak tekrar H.A.'nın yanına dönmemiş."

1.60 BOYLARINDA 50 KG VE MİNYON



Kardeşini defalarca aramalarına rağmen cep telefonunun kapalı olduğunu ve ulaşamadıklarını anlatan Enes Can Çiftçi, "Kardeşimin gidebileceği başka bir yer yok. Evden çıkarken üzerinde gri renkte bir gömlek, kot pantolon ve pudra rengi ayakkabısı vardı. 160 boylarında ve 50 kilo ağırlığında minyon bir mizaca sahipti. Gören ve bilenlerin Şentepe Polis Karakolu'na bilgi vermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

17 GÜNDÜR EVRİM'DEN HABER ALINAMIYOR



Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ı arama çalışmalarına da devam ediliyor. İki hafta önce Ankara'dan Tokat'a gelerek çalışma başlatan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Yenisu Köyü Gözderesi mevkiinde arama gerçekleştirdi. Zile Adliyesi'nden 3.5 yaşındaki Evrim ile ilgili yapılan son açıklamada anne ve babanın tutuklanmasının ardından, 'Evrim'in öldürülüp gömülme ihtimali'ne karşı belirli noktaların aranacağı bildirildi.





4 ÇOCUĞUN ACI HABERİ YÜREKLERİ YAKMIŞTI



Son bir ay içerisinde Ağrı'da Leyla Aydemir'in (4), Ankara'da Eylül Yağlıkara'nın (8), Hatay'da Ufuk Tatar (6) ve Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un bulunan cansız bedenleri yürekleri yakmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2008 ile 2016 yılları arasında yurt genelinde 105 bine yakın çocuğun kaybolduğu bildirilmişti.

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