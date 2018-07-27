Ailesi Esma'dan haber alamıyor

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde yaşayan ve dün sabah arkadaşlarıyla birlikte Hacı Bayram Camii'ne giden lise 2'nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Esma Çitfçi'nin kaybolduğu öğrenildi.
Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Çitfçi Ailesi'nin üç çocuğundan ortancası olan kızın bulunması için aile Şentepe Polis Karakolu'na başvurup yardım istedi. Ankara polisi ise kızı bulup ailesine teslim etmek için çalışma başlattı.
'ALDIĞIM BORCU VERİP, GELECEĞİM'
HABERTÜRK'e konuşan kızın ağabeyi Enes Can Çiftci (21), "Kardeşim tehdit edilmiyordu ancak alıkonulmasa eve gelmemesi için de hiçbir neden yok. Beni mutlaka haberdar ederdi. Kardeşim benden hiçbir şeyini saklamazdı" diye konuştu.
Ağabey Çiftci olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Kardeşim dün saat: 10.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hacı Bayram Camii'ni gezmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra annem kardeşimi aramış ancak ulaşamamış. Birlikte gittiği arkadaşlarından birini arayıp sormuş. Esma'nın arkadaşı H.A., birlikte camiye gittiklerini, kısa süre sonra kardeşimin bir arkadaşından aldığı borç parayı vermeye gideceğini belirterek oradan ayrıldığını anlatmış. Ancak tekrar H.A.'nın yanına dönmemiş."
1.60 BOYLARINDA 50 KG VE MİNYON
Kardeşini defalarca aramalarına rağmen cep telefonunun kapalı olduğunu ve ulaşamadıklarını anlatan Enes Can Çiftçi, "Kardeşimin gidebileceği başka bir yer yok. Evden çıkarken üzerinde gri renkte bir gömlek, kot pantolon ve pudra rengi ayakkabısı vardı. 160 boylarında ve 50 kilo ağırlığında minyon bir mizaca sahipti. Gören ve bilenlerin Şentepe Polis Karakolu'na bilgi vermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.
17 GÜNDÜR EVRİM'DEN HABER ALINAMIYOR
Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ı arama çalışmalarına da devam ediliyor. İki hafta önce Ankara'dan Tokat'a gelerek çalışma başlatan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Yenisu Köyü Gözderesi mevkiinde arama gerçekleştirdi. Zile Adliyesi'nden 3.5 yaşındaki Evrim ile ilgili yapılan son açıklamada anne ve babanın tutuklanmasının ardından, 'Evrim'in öldürülüp gömülme ihtimali'ne karşı belirli noktaların aranacağı bildirildi.
4 ÇOCUĞUN ACI HABERİ YÜREKLERİ YAKMIŞTI
Son bir ay içerisinde Ağrı'da Leyla Aydemir'in (4), Ankara'da Eylül Yağlıkara'nın (8), Hatay'da Ufuk Tatar (6) ve Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un bulunan cansız bedenleri yürekleri yakmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2008 ile 2016 yılları arasında yurt genelinde 105 bine yakın çocuğun kaybolduğu bildirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.