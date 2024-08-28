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        Haberler Dünya Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada? | Dış Haberler

        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?

        Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye ile görüşmeye yönelik açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Ankara normalleşme sürecinden ne bekliyor, dışişleri kaynakları ne diyor?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:14
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        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
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        Türkiye ve Suriye arasında normalleşme için zemin arayışı sürerken, Şam yönetiminden de açıklama gelmeye devam ediyor.

        Suriye Devlet Başkanı Esad, "Türkiye ile görüşme için ön koşulumuz" yok dedi. Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin çıkarına olduğunu vurguladı.

        SON 2 AÇIKLAMASINI HALK MECLİSİNDE YAPMASI NEDEN ÖNEMLİ?

        Esad’ın Türkiye'yle ilgili son 2 açıklamasını, halk meclisi ile bağlantılı etkinliklerde yapması dikkat çekti. Bu durum Türkiye ile ilişkilerin öncelikli bir ulusal mesele teşkil etmesi ve kamuoyunu angajman sürecine hazırlama amacı olarak yorumlandı. Esad’ın Türkiye ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda söylemin zaman içerisinde değiştiği gözlemlendi. Öyle ki, iki ülke arasında Aralık 2023'te başlatılan süreçte, rejim yetkilileri, normalleşme için Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Gelinen aşamada ise, hemen bir çekilmeden bahsedilmediği, bunun ilke ve temellerinin ele alınması gerektiği vurgulandı.

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        Şam yönetimi, angajman sürecinin amaç ve hedeflerinin ilk başta ortaya konulması gerektiğini vurguluyor. Görüşmenin içeriğinin de önem taşıdığını belirtiyor. İçeriğe odaklanan bu yaklaşımın önkoşul olarak algılanmaması gerektiği mesajı veriliyor.

        ESAD'IN MESAJLARI, ANKARA TARAFINDAN NASIL KARŞILANDI? YOL HARİTASI NASIL OLACAK?

        Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre varılan aşamada, ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolu için Ankara'nın 4 ana başlığı var. En kritik başlık ise terörle mücadele. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması. Diğer başlıklar ise Suriye’nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması, bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması ve insani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi. Tüm bu başlıkların hayata geçirilmesinin Suriye ve komşu ülkelerin güvenliği ile bölgesel istikrara katkı sağlayabileceğine dikkat çekiliyor.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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