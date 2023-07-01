Ankara Tıp'tan yetişkin engellilere diş tedavi hizmeti

AA

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Eray Kolsuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, özel gereksinimli çocuklar için uzun süredir diş tedavi hizmetlerini sunduklarını anımsattı.

Fakültenin bir süre önce yeni binasına taşınmasıyla bu hizmetleri de genişlettiklerinin altını çizen Kolsuz, "Yeni binamızla birlikte engelli erişkin hastalara ve belirli kilonun üzerindeki çocuk hastalara da bu hizmeti vermeye başladık. Bu çerçevede hastanemizde engelli erişkin hastalarımız için yeni alanlar oluşturduk" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kolsuz, daha önce hastanede engelli erişkin hastaların diş çekimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Engelli erişkin hastalarımızın artık sadece diş çekimleri değil, diğer diş tedavilerini de gerçekleştireceğiz. Örneğin, kanal tedavisi, dolgu, gerektiğinde ağız içinde diş kesimlerini yaparak protez uygulamalarını da yapacağız" bilgisini paylaştı.

"İLK AŞAMADA CUMA GÜNLERİ HİZMET SUNMAYA BAŞLADIK"

Bu uygulamayla yetişkin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarının altını çizen Kolsuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak engelli erişkin bireylerimizin diş tedavi hizmetini, imkanlarımız doğrultusunda, ilk aşamada cuma günleri vermeye başladık. Bu uygulama yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Umarım olanaklarımız daha da artar ve bu doğrultuda söz konusu hizmetlerimizi daha fazla hastaya sunabiliriz."

"BİLİNÇLİ SEDASYON YÖNTEMİNİ UYULAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Engelli çocuk hastalarda "bilinçli sedasyon" olarak adlandırılan bir tedavi yönteminin kullanıldığını da anlatan Kolsuz, bu işlemin hastanın yarı uyur durumda bulunması ve "ağzını aç" gibi verilen basit komutlara yanıt verebilmesi imkanını sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Kolsuz, "Diş tedavisinde genellikle ağız içerisinde su kullanarak işlem yaptığımız için 'bilinçli sedasyon' yöntemini uygulamaya çalışıyoruz. Ancak bilinçli sedasyonun yeterli olmadığı durumlarda genel anestezi altında da tedavilerimizi uyguluyoruz." diye konuştu.

"ENGELLİ BİREYLERİN DİŞ TEDAVİLERİ BİRÇOK DALI İLGİLENDİRİYOR"

Engelli çocukların diş tedavi uygulamalarının pedadonti ve anestezi uzmanlarının içerisinde bulunduğu bir ekiple gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kolsuz, şunları kaydetti: "Erişkin engelli hastalarımızda ise yaptığımız diş tedavileri pedadontoloji, protez, endodonti, restoratif tedavi gibi birçok ana bilim dalını da ilgilendiriyor. Tedavi öncesinde hastamızla ilgili bir teşhis planı oluşturuluyor ve bununla ilgili her ana bilim dalından bir hocamız ve asistanımız işlem sırasında hastanın yanında bulunuyor."

Prof. Dr. Eray Kolsuz, engelli yetişkin hastaların diş tedavilerinin kamu hastaneleri içerisinde sayılı merkezde yapıldığına işaret ederek, "Biz de engelli erişkin bireylere diş tedavi hizmetini veren merkezlerden biri olmayı hedefliyoruz. İlerleyen süreçte olanaklarımızı daha da artırıp diş tedavisinde stres altına giren, korkan tüm bireylere de bu hizmeti sunmak istiyoruz." dedi.