İhtiyaç duyulması halinde, Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşağı ile Ulus kavşağı arası) Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.