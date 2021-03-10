Ankara tren garındaki terör saldırısı davasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ankara tren garındaki terör saldırısı davasına devam edildi

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara tren garındaki terör saldırısı davasına devam edildi
AA

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Ekici ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, CHP milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Alpay Antmen, Mahmut Tanal, Gamze Taşçıer, Fazıl Kasap, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Şeker, Burcu Köksal, Candan Yüceer, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş da izledi.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Tanık olarak dinlenen firari sanıklardan Muhammet Zana Alkan'ın eşi Büşra Ş, 2014'te görücü usulüyle evlendirildiği Mustafa Deniz Şahin'le Suriye'ye geçtiklerini, 2015'te Şahin çatışmada ölünce Muhammet Zana Alkan ile evlendiğini anlattı.

Ablasının da o dönem Suriye'de bulunduğunu ifade eden Büşra Ş, "Suriye'de evden çıkmıyordum, ablam hastaydı. Ablamın çocuklarına da ben bakıyordum. Ablam öldükten sonra 4 çocuğu benim de 1 çocuğumu alarak 2019'da Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Sanık Erman Ekici'yi tanımadığını dile getiren Büşra Ş, Suriye'ye kaçakçılar aracılığıyla geçtiğini, dönerken de güvenlik güçlerine sığındığını belirtti.

Mağdur avukatlarının Büşra Ş'ye, firari sanıkların fotoğraflarını gösterdiği sırada salonda bulunanlar tanığa tepki gösterdi. Bunun üzerine duruşmada gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, izleyicilerin tanığa müdahale edemeyeceğini belirterek, ayağa kalkıp bağıran kişinin salondan çıkarılması talimatını verdi. Salondakilerin tepki göstermesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından salona dönen heyet, duruşma düzenini bozan kişinin salondan çıkmadığını tespit ederek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin, "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme" ve "20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME