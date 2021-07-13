Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldivenler, Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.Tunus'un Kartaca Uluslararası Havalimanı'na hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığının forsu yer aldı.