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        Haberler Bilgi Yaşam Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? Silah sesleri duyuldu! TUSAŞ nedir, ne demektir?- SON DAKİKA

        Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? Silah sesleri duyuldu! TUSAŞ nedir, ne demektir?

        Gelen son dakika haberine göre Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.Ankara TUSAŞ'ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) patlama meydana geldiği kaydedildi. Bölgede silah ve patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili bilgi verdi. Peki Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu, ne oldu? TUSAŞ nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:27
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        Ankara TUSAŞ’ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) patlama meydana geldiği kaydedildi. TUSAŞ tesislerinde silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? TUSAŞ nedir, ne demektir?

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        TUSAŞ’TA NE OLDU?

        Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.

        TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ yerleşkesinde patlama ve silah sesi duyuldu

        TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

        Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili bilgi vereceklerini kaydetti.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.

        İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

        Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır

        Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

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        TUSAŞ NEDİR?

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

        Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir .

        TUSAŞ NEREDE?

        TUSAŞ’ın genel merkezi Ankara Kahramankazan'da bulunuyor.

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