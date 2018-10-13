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Ankara Uluslararası Film Festivali 30'uncu yılına hazırlanıyor

Ankara Uluslararası Film Festivali, sinemaseverlerle 30'uncu kez buluşmaya hazırlanıyor

13.10.2018 - 15:08 | Güncelleme: AA

Ankara Uluslararası Film Festivali, sinemaseverlerle 30'uncu kez buluşmaya hazırlanıyor.

AA'nın haberine göre festival Yönetim Kurulunca yapılan açıklamaya göre, Ankara Uluslararası Film Festivali 2019'un Nisan ayında düzenlenecek.

Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı olağan mütevelli heyet toplantısında alınan kararlara göre, İrfan Demirkol başkanlığındaki vakıf yönetim kuruluna, Hacer Yıldız, Prof. Dr. Ruken Öztürk, Prof. Dr. Selçuk Candansayar ve Vedat Yazıcıoğlu seçildi.

Onursal Başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Onaran, Kreatif Direktörlüğünü İnci Demirkol’un yürüttüğü festival yönetimine bu yıl iki yeni isim daha katıldı.

Gazeteci Ümit Sezgin Festival Başkanlığına, İletişim Danışmanı Ebru Taşkın Genel Koordinatörlüğe getirildi.

"30 YILIN OLGUNLUĞUNDA BİR FESTİVAL OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı İrfan Demirkol, "30 yıl bir festival için son derece önemli bir süreçtir. Bunu başarabilmek gerçekten övgüye değer emek istiyor. Mahmut Tali Öngören hocamızın başlattığı bu sürece katkı veren herkes kutlanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Demirkol, 30'uncu yıla yakışan unutulmaz bir festival düzenlemek için çaba sarf ettiklerini belirten Demirkol, "İzleyiciye unutulmaz bir festival yaşatmak istiyoruz. İçeriğiyle çok zengin, sürprizlerle dolu, 30 yılın olgunluğunda bir festival olacak." açıklamasında bulundu.

"SİNEMA VE FESTİVALLERİN YANINDA OLMANIN TAM ZAMANI"

Festival Başkanı Ümit Sezgin ise son yıllarda yaşanan kimi politik tartışmaların ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’de düzenlenen film festivallerine ciddi zararlar verdiğini belirterek, "Ankara Uluslararası Film Festivali bu süreci yara almadan aşmayı başarmıştır. Günümüzde yaşananlar göz önüne alınırsa festivallere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Festival olarak Türk sinemasına destek vermeye ve izleyiciyi dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Sezgin, tüm sinemaseverleri, kültür insanlarını, ilgili kurum ve kuruluşları festivallere destek olmaya çağırdı.

"Şimdi sinema ve festivallerin yanında olmanın tam zamanı." ifadelerini kullanan Sezgin, "Kültür alanında yaşadığımız pek çok sorunun çözümü burada yatıyor. Ankara Uluslararası Film Festivaline ve diğer film festivallerine destek olmak, katılmak iyi başlangıçtır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖDÜLLER

Festivalde, dünya sinemasından film gösterimlerinin yanı sıra her yıl olduğu gibi, Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya başvurular 12 Kasım 2018'de başlayacak 11 Ocak 2019’a kadar sürecek.

Festival Genel Koordinatörü Ebru Taşkın verilecek ödülleri şöyle açıkladı:

"Ulusal Uzun Film Yarışmasında en iyi film yapımcısına 50.000 TL, 'Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film'in yönetmenine 10.000 TL, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği kapsamında en iyi projeye 30.000 TL, Ulusal Kısa Film Yarışmasında En İyi Kısa Filme 10.000 TL, Ulusal Belgesel Film Yarışmasında En İyi Belgesel Filme 20.000 TL."

Öte yandan Taşkın, festivalin afişini belirlemek üzere ileriki günlerde afiş yarışması düzenleneceğini bildirdi.

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