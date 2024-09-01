Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, kentte 16.00 ile 21.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Sağanak yağışın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara Valiliği, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.