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Ankara Valisi Şahin, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
AA

Vali Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer devlet erkanının yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bundan 106 yıl önce önderliğinizde yazılan Çanakkale Destanı'nın yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla idrak etmek ve bu destanın kahramanları olan aziz şehitlerimizi anmak üzere huzurunuzdayız. Çanakkale Savaşları, milletimizin hafızasında hatırası hep taze kalan, üzerinden geçen yıllara rağmen hala coşkuyla anılan büyük bir zafer, kahramanlık ve mücadele örneğidir. Çanakkale'de düşmana siper edilen gövdeler istiklal mücadelesinin fitilini ateşlemiş, son milli Türk devletinin kuruluşunun da yolunu açmıştır.

Tüm dünya bilmelidir ki tarih boyunca nice fedakarlıklar, nice badireler atlatan yüce Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatanın bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Milletimizin 'Çanakkale geçilmez' sözünü bütün dünyaya ezberlettiği büyük kahramanlık destanının 106'ncı yılında şahsınızda tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

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