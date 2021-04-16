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Ankara ve İzmir'de kaza: 2 ölü

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mevkiinde bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İzmir'in Urla ilçesinde de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Ankara ve İzmir'de kaza: 2 ölü
İHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesi ile İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen kazalarda, 2 sürücü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mevkiinde, İsa Ceylan yönetimindeki 06 EAN 29 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan Ali Bayaroğlu idaresindeki 06 DAM 22 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü İsa Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Urla ilçesindeki kaza, saat 09.45 sıralarında Karaburun Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Balıklıova yönünden Mordoğan istikametine seyir halinde olan M.E. idaresindeki 35 UDB 86 plakalı kamyonet, aynı istikamette yolda kenarında park halindeyken yola çıkan Vedat Dönmez idaresindeki 35 AEL 134 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurda yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kaza olan yolda güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dönmez'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü M.E., ifadesi için jandarma tarafından gözaltına alındı.

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