Ankara ve Konya'da Büyükelçiler Konferansı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Büyükelçiler Konferansı 12-17 Ağustos tarihleri arasında Ankara ve Konya’da gerçekleşecek. “Girişimci ve İnsani Dış Politika” temasıyla yapılacak konferansta büyükelçilere yeni hükümet sistemi anlatılacak. Konferansın davetlileri arasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da var.



2008’den bu yana gerçekleşen Büyükelçiler Konferansı’nın 10’uncusu 12-17 Ağustos tarihleri arasında Ankara ve Konya’da gerçekleşecek. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika” temasıyla yapılacak konferansa yurt dışında ve merkez teşkilatlarda görevli tüm büyükelçiler katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının alınacağı konferansta, dış politikayı ilgilendiren gelişmeler ve yönelimler gözden geçirilecek, güncel sınama ve fırsatlar görüşülecek. Konferansta gelecek döneme dair öncelikler de değerlendirilecek.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ ANLATILACAK

Konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım büyükelçileri kabul edecek. Ayrıca, kabine üyeleri de görev alanlarına ilişkin konularda büyükelçilere hitap edecek.



Konferans kapsamında bu sene, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işleyişi ve çalışma yöntemleri ile devlet teşkilatının yapılanmasına dair yenilikler konusunda da büyükelçilere bilgi verilecek. Yeni hükümet sisteminin yanı sıra ekonomi ve güvenlik konuları da konferansta ele alınacak.

LAVROV ANKARA’YA GELİYOR



Konferansa bu yıl Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed de katılacak.



Konferansın son günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Konya’ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükelçiler Konferansı, bölgemizde ve ötesinde barış, refah ve istikrarı hâkim kılmayı hedefleyen ‘Girişimci ve İnsani’ dış politikamızın Büyükelçilerimiz tarafından en etkin şekilde uygulanması ve etkin eşgüdüm sağlanması bakımından önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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