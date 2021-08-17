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Haberler Gündem Ankara'ya gidenler dikkat! TEM’in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı - Son dakika haberleri
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Ankara'ya gidenler dikkat! TEM’in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara yönü yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı. D-100 karayoluna yönlendirilen sürücülerin oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki trafik havadan görüntülendi

Ankara'ya gidenler dikkat! TEM’in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı - Son dakika haberleri
İHA

Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara yönünde Çaydurt Gişeleri ile Yeniçağa Gişeleri arasında yolda meydana gelen çökmeler sebebiyle otoyolda çalışma başlatıldı. Otoyolda başlatılan çalışmayla birlikte TEM’in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

TEM’den Ankara yönüne seyir halinde olan sürücüler polis ekipleri tarafından Çaydurt Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirildi.

D-100 karayoluna yönlendirilen sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. D-100 karayolu Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, polis ekipleri otoyola katılmak isteyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri’ne yönlendirdi. Karayolunda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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