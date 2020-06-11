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Ankara'yı sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı çok sayıda araç suya gömüldü

Meteoroloji’den yapılan açıklamanın ardından Ankara’da sağanak yağış etkili oldu. Yenimahalle’de GİMAT köprüsü alt geçidinde bazı araçlar sular altında kaldı.

Ankara
DHA

Meteoroloji’den yapılan açıklamanın ardından Ankara’da sağanak yağış etkili oldu. Yenimahalle’de GİMAT köprüsü alt geçidinde bazı araçlar sular altında kaldı.

Başkentte aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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