Ankara’nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen eş zamanlı yangınlar, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İHA'nın haberine göre; Karapürçek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle hızla büyüyen alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı.

Yoğun dumana maruz kalarak uyanan apartman sakinleri, kendi imkanlarıyla binayı tahliye ettikten sonra itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amaçlı yangın yerinde hazır bekledi.

Dört bir koldan alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangının dairelere sirayet etmemesi için zamana karşı yarıştı. Ekiplerin bir saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

İtfaiye ekiplerinin yanan çatıya müdahalesi sırasında bir diğer yangın ihbarı da Altınpark Mahallesi’nden geldi. Malazgirt Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine hemen harekete geçen itfaiye erleri, alevler içinde kalan otomobile müdahalede bulundu. Yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Her iki yangının da çıkış nedeni araştırılıyor.

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