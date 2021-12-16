İş yerinin asma tavanı çöktü: 2 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

İHA

Olay Ankara’nın Sincan ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal caddesi üzerinde bulunan bir künefeci dükkanında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre içinde müşterilerin olduğu sırada bir künefeci dükkanın asma tavanı çöktü. Asma tavanın çökmesi üzerine içeride bulunan müşteriler korkuyla kendilerini dışarı attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil servis ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise asma tavanı çöken dükkanda kimsenin olup olmadığı kontrol ederek dükkan ve çevresinin güvenliği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.