Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Sitesi'nde bulunan 1512’nci Cadde’de hurda lastiklerin depolandığı dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 4 dükkanı birden sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası üzerine yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen yangında alevlerin sardığı 4 dükkan kül oldu.

Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye erlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.