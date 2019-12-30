İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki imalatına karşı harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sahte alkol yapımında kullanılmaması için içerisine bitreks maddesi konulan etil alkolleri damıtma yöntemi ile normal etil alkole çevirip sahte içki imalatına hazırlanan ve merdiven altı üretim yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Yenimahalle bölgesinde bir depoya baskın yapıldı. Baskında, bin 880 litre bitreksten ayrıştırılmış, damıtılmış etil alkol ve etil alkol ölçüm cihazı ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, 2 şüpheli de gözaltına alındı.