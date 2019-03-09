Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü, Bursaspor'u ağırladı. Ligde kalmak için mücadele eden iki takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. İki takım da sahada birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü 31, Bursaspor ise 28 puana yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Altay, Pinto, Kulusic, Dja Djedje (Thibault Moulin dk. 46), Sacko (İlhan Parlak dk. 72), Boyd, Pazdan, Orgill, Kıtsıou, Canteros (Scarione dk. 89), Abro

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Kaan, Mahmut

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Bursaspor: Okan, Ertuğrul, Saıvet, De Souza (Iasmin Latovlevici dk. 68), Stephane, Yusuf Erdoğan (Kubilay dk. 90), Shedu, Chedjou, Aytaç, Cengiz, Sakho (Umut Nayır dk. 86)

Yedekler: Muhammed, Santıago, Furkan, Furkan, Onur, Ramazan, Burak

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Dja Djedje (Ankaragücü), Abdullahi Shehu (Bursaspor)