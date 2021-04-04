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HaberlerFutbolSüper LigAntalyasporAnkaragücü: 1 - Antalyaspor: 0
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Ankaragücü: 1 - Antalyaspor: 0 (MAÇ SONUCU)

Ankaragücü - Antalyaspor maçının detayları HTSPOR'da... Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren gol 82. dakikada Börven'den geldi. Ankaragücü puanını 32'ye yükseltirken Antalyaspor 39 puanda kaldı

Ankaragücü: 1 - Antalyaspor: 0

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren gol 82. dakikada Börven'den geldi. Ankaragücü puanını 32'ye yükseltirken Antalyaspor 39 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Çekiçi (Dk. 90 Voca),İbrahim Akdağ, Lobzhanidze (Dk. 62 Badji),Alper Potuk, Geraldo (Dk. 46 Paintsil),Borven
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı (Dk. 72 Kudriashov),Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik),Fredy (Dk. 81 Ufuk Akyol),Podolski, Sidney Sam (Dk. 81 Serdar Gürler) ​​​​​​​
Gol: Dk. 82 Borven (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 21 Pazdan, Dk. 53 Endri Çekici (MKE Ankaragücü),Dk. 30 Hakan Özmert, Dk. 55 Bünyamin Balcı, Dk. 61 Nuri Şahin, Dk. 68 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR
7. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Borven topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
16. dakikada Antalyaspor'da Amilton'un şutunda savunmaya çarpan top, Sidney Sam'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Pinto'ya çarpan top kornere çıktı.
22. dakikada konuk ekibin ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hakan Özmert'in vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
24. dakikada Fredy'nin sağ köşeden ortasında Amilton'un altıpas üzerinden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.
30. dakikada MKE Ankaragücü'nün ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Alper Potuk direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada Fredy'nin pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Amilton'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
45. dakikada MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in güzel ortasında Lobjanidze altıpasta istediği vuruşu yapamadı, kaleci Boffin topu kontrol etti.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

51. dakikada konuk takımdan Amilton'un sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içine ortasında topla buluşan Sidney Sam'in vuruşunda kaleye doğru giden meşin yuvarlağı çizgiden Pazdan kafayla dışarı çıkardı.
82. dakikada MKE Ankaragücü 1-0 öne geçti. Başkent ekibinde Pinto'nun sol kanattan ceza sahası yakınından etkili ortasında kale sahasında topa iyi yükselen Borven kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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