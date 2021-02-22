Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 3. dakikada Donsah'ın golüyle 1-0 öne geçerken 45+1. dakikada Börven'in golüne engel olamadı. Mücadelede başka gol olmayınca iki taraf da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından Ankaragücü haftayı 20, Rizespor ise 27 puanla kapattı. Ankaragücü, Süper Lig'de 14 kez konuk ettiği Rizespor karşısında iç saha mağlubiyeti almadı.

3. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Samudio'nun sol kanattan ortasına Donsah penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

8. dakikada Ankaragücü atağında Lobzhanidze kendi topuyla sağ çaprazdan hareketlendi ceza alanına girdin ancak topu ayağından fazla açınca savunma araya girdi.

25. dakikada Samudio'dan topu çalan Lukasik solundaki Paintsil'e bırakıt onun ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda top Gökhan'da kaldı.

32. dakikada Lobzhanidze'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Lukasik ceza alanına girdi, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Halis Özkahya pozisyona yakın devam dedi.

41. dakikada Ankaragücü atağında Lobzhanidze ceza alanı ön çizgisinde topla buluştu içeriye hareketlendi ancak savunma yerinde müdahale ederek tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada İbrahim'in ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi Börven önünde kalan topa sol çaprazdan vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi.

50. dakikada Endri Çekici'nin sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta Gökhan son anda kornere çeldi.

51. dakikada Endri'nin sol kanattan kullandığı kornerde Börven yakın mesafeden kafayı vurdu top az farkla yandan auta gitti.

52. dakiikada Djokovic'in doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta köşeye giden topu Korcan son anda kornere çeldi.

75. dakikada Ankaragücü atağında sol kanattan ceza alanına giren Paintsil altıpasın içine çevirdi Endri dokundu savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.