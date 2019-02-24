Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nün konuğu BŞB. Erzurumspor'du.

Ev sahibi mücadeleye etkili başlarken 25. dakikada Tyler Boyd takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı böyle biterken konuk ekip Kristian Opseth'in golüyle eşitliği sağladı. Golün sahibi Opseth, 64 ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Son bölümde hem Ankaragücü hem de bir kişi eksik olmasına rağmen Erzurum gol için bastırdı. 90+3'te sahneye çıkan Dever Orgill takımına çok kritik bir 3 puan kazandırdı.

MUSTAFA KAPLAN GOL SEVİNCİNDE DARBE ALDI

Ankaragücü'nün son dakikada gelen golü sonrası teknik direktör Mustafa Kaplan, sevinç sırasında burnuna darbe aldı. Kaplan kısa süreli bir sorun yaşarken daha sonra burnuna buz torbası tutarak kalan bölümü izledi.