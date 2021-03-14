Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 28 ve 61. dakikalarda Torgeir Börven ile 63. dakikada Endri Çekici kaydetti. Hikmet Karaman yönetimindeki son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Ankaragücü bu sonucun ardından 29 puana yükseldi.