Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 28 ve 61. dakikalarda Torgeir Börven ile 63. dakikada Endri Çekici kaydetti. Hikmet Karaman yönetimindeki son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Ankaragücü bu sonucun ardından 29 puana yükseldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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