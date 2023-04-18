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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engelledi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Kollanarak gelen şampiyonluk, büyüklük değildir" dedi. İşte açıklamlarının tamamı...

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engelledi
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kollanarak gelen şampiyonluk, büyüklük değildir. Büyüklük, davranışların herbirinden sorumlu olmaktır. Futbolda çatışmayı bitirin, kurallara sadık kalın.'' ifadelerini kullandı.

"AHLAKİ DEĞERLER HİÇE SAYILMAKTADIR"

3 büyüklerin dışındaki kulüplere çağrı yapan Koca, "Yönetim kurulumuzla beraber Fenerbahçe maçında yaşanan skandal yönetim, gasp edilen puanlar ve futbol ortamının güvensizliğini, yönetici davranışlarını istişare ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımı dışındaki tüm takımların uğradığı haksızlık olarak bu toplantı kararını aldık. Türk futbolu devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içinde ve dışında yapılan etik dışı hareket zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Biz dürüstçe, adalet içinde ve tarafsızca yarışırız." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİMİZİ ENGELLEDİLER"

Fenerbahçe maçında haklarının yenildiğini belirten Faruk Koca, "Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engellemiş. Lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir. Bu engeller bizim cesaretimizi arttırmaktadır. Hakem motivasyonunu etkilen ve sahada oyuncumuzun davranışlarına yönelik kural dışı davranışlar yönetici profesyonelliğinden uzaktır. Bu yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir. Hakem raporlarının açıklanması önemlidir. Temsilci raporlarının açıklanması önemlidir. Ancak, TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nin vereceği cezaları bir hafta sonra kaldırmamalıdır." açıklamasını yaptı.

Faruk Koca, "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 13. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı. 10. haftada Giresunspor - Beşiktaş maçında iptal edilen Giresunspor'un golü. 16. haftada Galatasaray - Sivasspor maçında iptal edilen Sivasspor'un golü. 25. haftada Galatasaray - Kasımpaşa maçında Torreira'ya verilmeyen kırmızı kart. 28. haftada Giresunspor - Beşiktaş mücadelesinde rakibine yumruk atan kırmızı kart. Mağdur olan kulüplerimizin onlarca yaşadığı haksız uygulama var." diye konuştu.

ERDEN TİMUR'A TEPKİ

Erden Timur'un açıklamalarına değinen Koca, "Galatasaray yöneticisi 'Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız.' diyor. Biz bakıyoruz, Galatasaray lehine verilen bir sürü haksız karar var. Elinizdeki her leyi açıklamanız gerekiyor. Açıklamazsanız futbolun önündeki engelsiniz. Açıklayarak futbolun önünden çekilmelisiniz." dedi.

Faruk Koca, "Tüm kulüpler ve federasyonlara sesleniyorum. Birbirinizi yanıltmak, yıldırmak için yaptığınız etik dışı davranışlara son verin. Kalan maçların değerli kılınması için kenara çekilin. Hakemlerimiz de tüm baskılara ve tehditlere dirençli durun. Mesleğinizin itibarını koruyun. Yarın ailelerinizin yüzüne bakacaksınız." şeklinde konuştu.

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