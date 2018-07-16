Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, son olarak Antalyaspor'da forma giyen Mustafa El Kabir ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Beştepe tesislerinde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'in de katılımıyla El Kabir için imza töreni düzenlendi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, imza sonrasında yaptığı açıklamada, eksik bölgelere transfer yapmaya devam ettiklerini belirterek, "El Kabir, hırslı ve mücadeleci bir oyuncu. Takıma çok şey katacağını düşünüyoruz." dedi.
Transferde biraz yavaş ama emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Yiğiner, "Ankaragücü taraftarının ve camianın istediği türde bir futbolcu, camiamıza hayırlı olsun. İnşallah camia olarak yeni sezonda başarılı oluruz. Zaten başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yiğiner, transferlerde kulübün ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Taraftarlarımız rahat olsun, bu transfer yasağı kalkacak. Ekonomik durumumuzu da göz önünde bulundurarak ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Hala gelirlerimizin tamamı eski belediyenin müteahhitlerine gidiyor. Sosyal medyada taraftarların aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Şu anda kredi çekebilecek pozisyona geldik. Çok da aşırıya kaçmamak şartıyla bu şekilde finansman çözümü bulduk. Buradan gelen paralarla kulübü yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Göreve başladıklarında transferin önünde 18 engel olduğunu, bu sayıyı 2'ye düşürdüklerinin altını çizen Yiğiner, şöyle devam etti:
"Birkaç sene daha 2009, 2010 ve 2011 yılının kamburunu çekeceğiz. Yönetim olarak gece gündüz mücadele ediyoruz. Ankaramıza ve taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ligde üst sıralara doğru hedefimiz var, en kötü ilk 8 olsun isteriz. Bizler, iyi niyetle görevimizin başındayız. Kendi bilgimiz, becerimiz ve finans kaynaklarımız doğrultusunda kulübümüz için iyi olan futbolcularımızı hocamızla da değerlendirmeye alarak transfer yapıyoruz. Transfer devam edecek."
Mustafa El Kabir ise tekrar MKE Ankaragücü'ne transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Başkanıma, bana bu kulüpte oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.
Süper Lig'de birçok tecrübesi olduğunu hatırlatan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Bu kulübün yukarılara oynamasına hırsımla ve mücadelemle katkı vereceğime inanıyorum. Taraftarlar hakkında çok şey duydum. İzlediğim 1-2 maçta da taraftara hayran olmuştum. Onların önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmak ve antrenmanlara başlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
STAT KONUSU
Mehmet Yiğiner, 19 Mayıs Stadı'nda oynama isteklerinin devam ettiğini belirterek, konuyla ilgili yarın Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşeceklerini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Süper Lig takımlarının başkanlarıyla 6222 sayılı yasayla ilgili yarın görüceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Statla ilgili çok polemikler oldu. Biz stadı istedik, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bizden böyle bir şey istenmedi diye sosyal medyadan paylaşmış. Bizi yalan söylemekle itham etmiş. Kendisi de dahil herkese söylüyorum, bugüne kadar hiç yalan söylemedim. Beni de bu ithamda bulunan kişiyi de herkes biliyor. Belediye başkanlığı döneminde Ankara ve Ankaragücü ile ilgili yaptığı uygulamalar da biliniyor. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile de defalarca görüştüm. Lige Ankara'da başlamamız gerektiğini kendisiyle paylaştım. Süper Lig'de Ankara'yı temsil eden tek takım olarak Ankaragücü'nün Ankara'da oynamasından daha doğal bir şey yok. Neden Afyonkarahisar'da oynayalım? Stadı çocukların tuttuğu kulüp diye Beşiktaş'a veriyorsun, ücret de talip etmiyorsun. Onlara gösterilen bu kolaylık, Ankaragücü'ne de gösterilebilirdi. Herkesin huzurunda bir kez daha söylüyorum, maçlarımızı Yenikent Stadı'nda oynamak istiyoruz. Hodri meydan. Gençlerbirliği de bizimle 19 Mayıs Stadı'nda oynasın, neden yıllardır oynadığı stadı değiştirsin. Bizler rakip olabiliriz ama dostuz. İki kardeş kulüp 19 Mayıs Stadı'nda oynayalım."
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