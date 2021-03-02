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HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayAnkaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS haberleri
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Lider Galatasaray, başkent deplasmanında

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Galatasaray, ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrıldı

Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS haberleri

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.

TAKIMDA 2 EKSİK

Galatasaray'da tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta forma giymesi beklenmiyor. Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili aldığı 3 maçlık cezası biten Oğulcan Çağlayan ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

ÜÇ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 52 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.

MUSTAFA MUHAMMED 5 MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda dahil ettiği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Golcü futbolcu, ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da 2 kez ağları havalandırdı.

Mustafa Muhammed, ligde sadece Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları müsabakada gol atamadı.

MUSLERA İLE PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Süper Lig'de tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın bu sezon forma giydiği 8 maçta da puan kaybetmedi. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, bu sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile yapılan karşılaşmayla sahalara döndü.

Etkili performansıyla takımının son dönemdeki galibiyetlerinde önemli rol oynayan Muslera, görev aldığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.

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