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Cüneyt Haydaroğlu: Terim, 'İmparator' benim dedi!

Süper Lig'de 82 günlük hasret sona erdi ve son şampiyon Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olduğu maçla Lefter Küçükandonyadis Sezonu resmen başladı. Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta geri döndü ve 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Cüneyt Haydaroğlu, Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:50:18 | Güncelleme:

Şampiyonun yeni sezona kendi evinde değil de Başkent sahnesinde gösterime girmesi Süper Kupa’daki performanstan sonra handikap gibi görünüyordu... Galatasaraylı oyuncuların Akhisar karşısında tel tel dökülmesi, bu sezon için pek de iç açıcı mesajlar vermese de Ankaragücü gibi ligin yeni ve kapalı kutu bir takımı karşısında nasıl bir futbol oynanacağı da merak ediliyordu...

Fatih Terim kendisi ile şaka yapılmayacağını, kendisi ile dans edilirken ‘kaygan zemin’e kurban gidilebilieceğini dün bir kez daha gösterdi... Gomis, Belhanda ve Feghouli... Geçen sezon devam ederken özellikle Belhanda ve Feghouli genel olarak sahada tel tel dökülse de Terim tüm eleştirilere göğüs germiş ve sırf takım zarar görmesin diye susmuştu. Gomis’in para işlerini de en iyi şekilde idare etmişti... Ama artık o günler geride kaldı, Terim daha ilk maçtan bu 3 ismi şaaak diye kesiverdi ve burada ‘İmparator benim’ dedi. Aslında elinde biraz daha geniş kadro olsa daha neler yapacak ama imkanlar dahilinde şimdilik bu kadar.

Maça biraz daha coşkulu başlayan taraf Ankaragücü oldu... Bunda uzun aradan sonra Süper Lig’te bir maça çıkmanın ve taraftar etkisi vardı. Erken gelen gol, maçın nasıl geçeceğinin habercisiydi aslında. Defans arkasına atılan toplardaki sıkıntılar devam ediyor. Maicon ve Serdar’ın hala ideal ikili olmadığı çok net.

Ortada Fernando, solda Nagatomo bence takımın en iyileriydi. Selçuk İnan sonradan girdi ama zamanla 11 oturacaktır. Mariano sağda her zaman Linnes’ten daha iyi ama onun da dalgalanan performansı zaman zaman kafa karıştırıyor.

Onyekuru ve Rodrigues’in hiçbir varlık gösterememesi Galatasaray’ın hücum hattında özellikle ikinci 45’te organizasyonsuz kalmasına neden olurken, ilk yarıda Serdar ve Kone’nin kendi kalesine attığı gollerle maçı son dakikaya kadar götürdü. Eren’in şık golü de skoru belirledi. 

Sezonun ilk lig maçında Galatasaray, muhteşem bir oyun oynamadı ama deplasmanda 3-1 kazanmayı bildi. Bu galibiyet başlangıç için önemli, ancak sergilenen futbol skor kadar şaşalı değil.

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