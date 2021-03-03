Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, bu akşam sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem Cüneyt Çakır oldu. AVAR’da ise Bahattin Duran olacak.

