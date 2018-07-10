Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunun ilk yarısında ev sahibi olduğumuz karşılaşmaları Afyon Zafer Stadyumu'nda oynayacağız. Yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nun yeni sezon başına yetişememesi ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonspor ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonucu Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunun ilk yarısının bitimine kadar ev sahibi olduğumuz karşılaşmaları Afyon Zafer Stadyumu'nda oynayacağız."