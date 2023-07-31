Ankaragücü, Lamine Diack'ı Nantes'a kiraladı
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Lamine Diack'ın Fransız kulübü Nantes'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu
MKE Ankaragücü, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın Lamine Diack'ı zorulu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Lamine Diack'ın FC Nantes Kulübü'ne zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
MKE Ankaragücü, 22 yaşındaki Senegalli orta sahanın bonservisini Fenerbahçe'den 500 bin euro karşılığında almıştı.
Süper Lig kariyerinde 22 maça çıkan Diack, 2 gol attı.