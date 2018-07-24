Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, yeni sezonda karşılaşmalarını Yenikent Stadı'nda oynayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Stadyum problemlerimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitine kadar maçlarımızı Yelikent Stadyumu'nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, takımımızın Ankara'da oynayabilmesi ve taraftarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna ve Gençlik Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a camiamız adına teşekkür ederiz"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ