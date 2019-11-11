Fatih Mert, Metin Diyadin'le yolların ayrıldığını duyurdu. Mert, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin ile karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR

DHA'da yer alan habere göre teknik direktör arayışlarına ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından başlamayı planlayan MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktörün Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.