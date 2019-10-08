Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni başkanını seçmek için 24 Ekim´de Ankara Necmettin Erbakan Kongre Merkezi´nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 31 Ekim´de gerçekleştirilecek

Ankaragücü

MKE Ankaragücü´nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2019 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilk toplantının 24.10.2019 Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.10.2019 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki toplantıda konuşulanları yazdı!
FUTBOLFenerbahçe soyunma odasında tarihi anlar!
Galatasaray'da kriz tatlıya bağlandı! İşte görüşmenin perde arkası!
FUTBOLKriz tatlıya bağlandı! İşte o görüşme!
Türkiye Arnavutluk maçına doğru: Şenol Güneş'ten çift forvet sürprizi!
FUTBOLGüneş'in kafasında çift forvet var!
Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!
FUTBOLKritik viraja özel hazırlık!
Beşiktaş'ta sistem değişti, bahar havası geldi
FUTBOLSistem değişti, bahar havası geldi
SON DAKİKA! Fatih Altaylı: Türkiye'nin en şaibeli lig başlangıcını yaşıyoruz - HABERLER
FUTBOL"Türkiye'nin en şaibeli lig başlangıcı"
Ali Koç: "Bu sezon hiçbir takım için kolay değil"
FUTBOL"Bu sezon hiçbir takım için kolay değil"
Şenol Güneş: Abdullah Avcı'ya yardımcı olurum!
FUTBOL"Abdullah Avcı'ya yardımcı olurum"
Beşiktaş Alanyaspor Maçı Yazar Yorumları - Spor yazarları Beşiktaş Alanyaspor maçı için ne dedi? Hakem kararları...
FUTBOL"Avcı kendini sorgulamış"
3 Büyükler'in tarihi düşüşü! (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray)
FUTBOL3 Büyükler'in tarihi düşüşü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X