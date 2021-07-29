TSYD Ankara Kupası için düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Başkan Vekili Bilgin, kamptan ayrıldığı duyurulan Norveçli futbolcu Torgeir Borven hakkında açıklamada bulundu. Bilgin, "Ankaragücü yönetimi olarak hedefi şampiyonluk olarak kurduk. Doğal olarak finansal gerçekler var. Süper Lig’deki 80 milyon TL gelirden bir anda 12 milyon gelire düşüyorsunuz. Ankaragücü yönetimi olarak, Süper Lig’den sözleşmesi kalan oyuncularla aynı şekilde devam etme kararı aldık. Giden oyuncularla da Alper Potuk, İbrahim Akdağ'ın ödemeleri yapıldı. Yönetim olarak çalışmak istediğimizi de belirttik. Fiziken kampta, beyin olarak Süper Lig’de olmak isteyen arkadaşlar izin istediler ve Borven de aynı şekilde bizden izin istedi. Yönetim olarak onun sözleşmesinde iyileştirmeye gidildi, olanakların hepsini de sağladık. Kalmasını da istiyoruz. Borven, birkaç gün izinli ve görüştüğü kulüpler de var. Beyin olarak oyuncunun rahat gelmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.