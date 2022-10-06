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Ankaragücü'nden flaş hakem açıklaması! İstanbulspor'dan cevap geldi

Süper Lig 'in 9. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Ankaragücü, karşılaşma öncesi hakem atamalarıyla ilgili flaş bir açıklama yayınladı. İstanbulspor ise Başkent ekibinden yapılan bu açıklamaya tepki gösterdi.

Ankaragücü'nden flaş hakem açıklaması! İstanbulspor'dan cevap geldi

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Ankaragücü, zorlu mücadele öncesi hakemlerle ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Başkent ekibinden 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun en önemli sorunu; futbolu yöneten kurumlar ve futbol kulüpleri arasında yaşanan güven problemidir. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığında, TFF yönetim kurulu, göreve başladıkları günden itibaren tüm kurumları ile güven inşa edecek projeleri uygulamaya geçirmeye başlamıştır. MHK'nın 2022-2023 Süper Lig sezonunda hakem atamalarında uyguladığı yapay zeka yöntemini de bu açıdan önemli bir adım olarak görüyoruz."

'VERDİĞİ KARARLARLA HİÇ DE İYİ HATIRLAMADIĞIMIZ...'

"Belirli bir algoritamaya göre gerçekleştirilen hakem atamalarının başarısını, yine sahadaki Türk hakemlerinin adaletli yönetimi belirleyecektir. Kulüp hafızamızda verdiği kararlar ile hiç de iyi hatırlamadığımız hakemler de dahil olmak üzere; öncelikli görevi saha içinde adaleti sağlamak olan hakemlerimize yönelik güven duygusunu asla yitirmek istemiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız müsabakamızda, geçmiş dönemde yapılan hataların olmayacağı adil bir yönetim bekliyoruz."

İSTANBULSPOR'DAN CEVAP GELDİ

İstanbulspor ise Ankaragücü'nün bu açıklamasına karşılık resmi siteden bir bildiri yayınladı.

Sarı-siyahlıların açıklaması ise şu şekilde:

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