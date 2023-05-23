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Ankaragücü'nden hakem tepkisi! "Hata değil, kasıt"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Koca, bu sezon en az 12 puanlarının hakem hataları yüzünden ellerinden alındıklarını söyledi.

Ankaragücü'nden hakem tepkisi!
DHA

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında sahasında Başakşehir´i konuk edecek olan MKE Ankaragücü´nde maçın hazırlıkları sürüyor. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Teknik Direktör Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri´nde devam eden çalışmalara ve futbol gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FARUK KOCA: İYİ BİR OYUNLA STATTAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Ankaragücü´nün kupa maçlarına camia ve taraftarlarla farklı hazırlandığını ifade eden Koca, "Bizim için çok önemli bir maç, camiamız da futbolcularımız da hocalarımız da bunun bilincinde. Tur atlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İyi bir oyun, iyi bir sonuçla stattan ayrılmayı düşünüyoruz. Bu kadroyla ligde istediğimiz yerde olmamamıza rağmen 24 sene sonra kupada yarı finaldeyiz. İnşallah perşembe günü finale çıkmış olarak bir daha açıklama yaparız. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerisi futbolcuların sahada göstereceği performansa bağlı" diye konuştu.

"HATA DEĞİL KASIT"

Ankaragücü´nün hakem hataları dolayısıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle federasyon yetkililerini ve Merkez Hakem Kurulu´nu uyardığını ama uyarılarının dikkate alınmadığını vurgulayan Koca, "Özellikle maçı yöneten hakemle ilgili, bizim maçlarda verdiği olumsuz kararlarla ilgili dikkatlerini çekmek istedim. Bu bir oyun, kimsenin hakkı yenmemeli. Beşer olmamız gereği herkes hata yapabilir ama hatanın ötesinde yapılan şeyin kasıt olduğu düşüncesindeyim. Pazar günü, hakem Mete Kalkavan´ın Ankaragücü´ne yanlış yaptığı ve kastı olduğu tescillenmiş oldu. Uyarılarımıza rağmen halen bunun devam ediyor olmasıyla başka bir boyuta taşındığını görüyoruz. Antalyaspor maçında da hakem Ümit Öztürk´ün verdiği kararlarla ilgili MHK başkanından bir bilgi istedim, bununla ilgili yapılan değerlendirmeleri bilgi olarak istiyorum dedim. O gelecek bilgiyi bir delil olarak kabul edeceğiz. Bizim düşüncemiz yanlış olabilir ama bunun MHK tarafından bize rapor edilmesi lazım. Diğer maçlara örnek olsun diye istedik, bunu yaparken de Mete Kalkavan ile ilgili endişelerimizi de paylaştık. Net söylüyorum, Ankaragücü´nü, haklı taleplerimizi dikkate almayan ve adil olmayan kurulları biz de dikkate almayacağız. Bu isterse federasyon olsun ister MHK isterse de temsilciler kurulu olsun. Ayın 22´sinde federasyon seçimleri var. Federasyon yetkilileri bu kadroyla bize gelecekse hiç gelmesin" diye konuştu.

"BİZ HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Ankaragücü´nün direkt 12, dolaylı olarak da 17-18 puanının elinden alındığını iddia eden Koca, şunları söyledi:

"Hassas bir dönemdeyiz. Düşme hattı ve şampiyonluk konusunda hakemlerin çok hassas olması gerekir. Trabzonspor maçında Kitsiou hafif bir ayak basmayla kırmızı kart görüyor ama Ümraniyespor maçında Milson´a yapılan daha ağır bir pozisyonda futbolcu kırmızı kart görmüyor. Hangisi doğru biz anlayamadık. Hakem camiası nezdinde bir derin yapılanma var. Hangi mağdur kulüp buna tepki göstersin, dikkate alınmıyor. Bizi dikkate almayanları dikkate almayacağız. Federasyon bu kadroyla, bu yapılan eleştiriler düzelmedikçe hiç karşımıza gelmesin. En yakın destekleyicilerinden biri olarak bunu söylüyorum. Onların yaptığı hatalar nedeniyle tribünlerden bizim duymadığımız hakaret kalmıyor. Biz adalet istiyoruz, herkes için adalet istiyoruz. Maalesef futbolun bu hale gelmesinin sebebinin önemli bir kısmını hakemlerin hataları oluşturuyor. Ben burada bir kasıttan bahsediyorum. Bize kastedene biz de kastederiz, net söylüyorum."

TOLUNAY KAFKAS: FİNALE ÇIKAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ

Finale çıkmak istediklerini belirten teknik direktör Tolunay Kafkas, ilk maçın talihsiz olduğunu kaydederek, "Belirli bir oyun anlayışımız var. Daha yüksek tempoda, daha fazla pres yaparak maçı lehimize çevirmek istiyoruz. 25 bin kişi önünde finale çıkan tarafın Ankaragücü olmasını istiyoruz. İyi bir takım, kaliteleri yüksek. Oyunun belli bölümlerini çok iyi oynayan oyuncuları var. Çok iyi bir hoca var başlarında. Seyirci ve saha avantajımızı kullanacağız. Umarım Allah bizi mahcup etmez. Ligde bir nebze olsun rahatladık ama tam tehlike geçmedi. Kupada elimizde bir fırsat var. Zor bir takıma karşı perşembe günü iyi bir maç çıkartmak istiyoruz" dedi.

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