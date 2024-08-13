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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankaragücü'nün ulaşamadığı Renaldo Cephas'tan ilginç paylaşım! - Futbol Haberleri

        Ankaragücü'nün ulaşamadığı Renaldo Cephas'tan ilginç paylaşım!

        Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan'ın, "Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz" dediği Renaldo Cephas, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:29
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        A.Gücü'nün ulaşamadığı Cephas'tan paylaşım!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Renaldo Cephas şaşkınlığı yaşanıyor.

        Başkent ekibinin Şanlıurfaspor maçında kadroya alınmasına rağmen maça gelmeyen Kolombiyalı futbolcu kayıplara karışırken, teknik direktör Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        CEPHAS'TAN "POZİTİF OL" PAYLAŞIMI

        Sessizliğini bozan Cephas, Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kolombiyalı hücum oyuncusu, spor salonundan paylaştığı fotoğrafa "Pozitif ol" notunu ekledi.

        Nerede olduğu bilinmiyor!
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